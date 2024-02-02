Про це в розмові з 24 Каналом повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він наголосив, що вибухи лунали протягом останніх декількох днів.
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Вибухи у Токмаку і Бердянську
За словами Федорова, у Токмаку вибухало на околицях міста, у промисловій зоні. Її росіяни давно перетворили на свою військову базу.
"Тож, вчергове точно була ліквідація ворога", – сказав міський голова Мелітополя.
У Бердянську вибухи відбулися безпосередньо на нафтобазі, яка раніше була для нашої Нацгвардії. Її ворог намагався перебудувати для себе, щоб використовувати у власних цілях.
"Але ми розуміємо, що на території тимчасово окупованого Бердянська добре працює спротив і одразу разом з нашими силами спротиву наші героїчні військові та спецслужби зробили так, щоб ця нафтобаза не могла була використана ворогом на тимчасово окупованій території", – додав Федоров.
Що відбувається у Запорізькій області: останні новини
- Росіяни створили військово-логістичний тренувальний комплекс на узбережжі Азовського моря біля Маріуполя та Бердянська. Туди ворог звозить окупантів, готує їх та перекидає між таборами. За іншою інформацією – росіяни можуть готувати резерви.
- На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни посилюють оборонні рубежі. У деяких місцях утворилися великі укріпрайони. Для цього в окупантів був час і вони продовжують свою роботу.
- Окупанти знову ставлять під загрозу ядерну безпеку на території ЗАЕС. По периметру станції знову з'явилися міни. У січні повідомлялося, що ЗАЕС протягом тижня на декілька годин втрачала безпосереднє резервне джерело живлення реакторних установок.