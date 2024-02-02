Об этом в разговоре с 24 Каналом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что взрывы раздавались в течение последних нескольких дней.
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Взрывы в Токмаке и Бердянске
По словам Федорова, в Токмаке взрывалось в окрестностях города, в промышленной зоне. Ее россияне давно превратили в свою военную базу.
"Поэтому, в очередной раз точно была ликвидация врага", – сказал городской голова Мелитополя.
В Бердянске взрывы произошли непосредственно на нефтебазе, которая раньше была для нашей Нацгвардии. Ее враг пытался перестроить для себя, чтобы использовать в собственных целях.
"Но мы понимаем, что на территории временно оккупированного Бердянска хорошо работает сопротивление и сразу вместе с нашими силами сопротивления наши героические военные и спецслужбы сделали так, чтобы эта нефтебаза не могла быть использована врагом на временно оккупированной территории", – добавил Федоров.
Что происходит в Запорожской области: последние новости
- Россияне создали военно-логистический тренировочный комплекс на побережье Азовского моря возле Мариуполя и Бердянска. Туда враг свозит оккупантов, готовит их и перебрасывает между лагерями. По другой информации – россияне могут готовить резервы.
- На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне усиливают оборонительные рубежи. В некоторых местах образовались большие укрепрайоны. Для этого у оккупантов было время и они продолжают свою работу.
- Оккупанты снова ставят под угрозу ядерную безопасность на территории ЗАЭС. По периметру станции снова появились мины. В январе сообщалось, что ЗАЭС в течение недели на несколько часов теряла непосредственный резервный источник питания реакторных установок.