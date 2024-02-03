Они видят тотальное сопротивление украинцев, которые не стали встречать врага с цветами и открытыми объятиями. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, заметив, противник понемногу начал воплощать программу еще с самого начала оккупации.

Обратите внимание Последние несколько дней взрывалось хорошо: куда попал "хлопок" в Токмаке и Бердянске

Циничная цель "Запорожской целины"

Сысоева рассказала, что кроме российских военных, количество которых просто зашкаливает на оккупированной Запорожской области, Россия также завозит гражданских. Захватчики столкнулись с тотальным кадровым голодом на оккупированных территориях.

Поскольку местные жители отказываются работать на врага и занимать должности врачей и учителей. Хотя понимаем, что никакого обучения нет – это пропаганда для создания картинки внутреннему потребителю.

От этого страдают люди, которые проживают на ВОТ. Происходит тотальное давление на украинцев, которые остались. Тех, кто выехал, оккупанты лишили жилья. "Запорожская целина" – это еще одно название, чтобы воровать и отбирать у людей жилье, имущество и бизнесы,

– отметила журналистка.

С захватом территорий Украины оккупанты заявили, что те, кто уехал, или те, кто проживают, имея какие-то доходы или жилье, должны его перерегистрировать. Жилье людей, которые этого не сделали, просто национализировали.

Россияне готовы покупать кадров из Беларуси, России и Казахстана, чтобы они переезжали на временно оккупированную территорию, поселялись в украинские захваченные квартиры и дома, и таким образом решать свои демографические проблемы.

Оперативная ситуация из Запорожской области: что известно