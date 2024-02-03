Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, все это происходит в рамках "программы запорожская целина", которую враг утвердил на днях.
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Цель оккупантов
Устраивая такое переселение, россияне преследуют несколько целей. Во-первых, оккупантам надо заменить украинский генофонд, чтобы подавить сопротивление, что продолжает действовать несмотря на второй год полномасштабной войны.
Во-вторых, россияне имеют большой дефицит кадров начиная от учителей и врачей в захваченных учреждениях, и до строителей. Они нужны врагу для строительства оборонительных сооружений.
"Они считают, что это замедляет движение нашей украинской армии", – объяснил Федоров.
Кроме этого, врагу крайне нужна на временно оккупированных территориях разного рода власть. Как отметил городской голова Мелитополя, в город приезжают из совершенно разных регионов.
"До февраля 2022 года в Мелитополе насчитывалось 150 тысяч жителей. Около 60 – 70 тысяч выехали. Зато враг завез 100 тысяч человек, чтобы погасить сопротивление. Насыщение максимально происходит накануне так называемых выборов, которые россияне планируют проводить в течение нескольких месяцев", – отметил он.
Сейчас оккупанты продолжают заселение украинских территорий. Более того – они не позволяют нашим гражданам ни навестить родственников, ни проверить свое имущество. Потому что, как сообщалось ранее, они воруют квартиры и другую недвижимость украинцев и перепродают тем, кто приезжает из России.
Что происходит в Мелитополе: последние новости
- На днях во временно оккупированном Токмаке и Бердянске раздавались мощные взрывы. В частности, в Токмаке неспокойно было в районе промзоны, которую россияне превратили в военную базу. А в Бердянске прилетало по нефтебазе.
- "Хлопок" очень сильно действует на коллаборантов, особенно накануне так называемых выборов. Оккупанты даже свезли дополнительные подразделения полицейских для их охраны.
- На Запорожском направлении россияне усиливают оборону. Они проводят ротации и стягивают дополнительные силы.