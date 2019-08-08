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      Мощный циклон затопил улицы Минска: фото и видео

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      Мощный циклон затопил улицы Минска
      Мощный циклон затопил улицы Минска / t.me/nexta_lite

      8 августа в Беларусь пришел циклон Xaver. Сильные дожди не принесли существенных разрушений, но движение по Минску может быть проблематичным, там затоплено множество улиц.

      Накануне белорусский гидрометцентр предупреждал о штормовом предупреждении, передает белорусский сайт "Радио Свободы".

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      Спасателям пришлось откачивать воду в одном из магазинов на улице Уборевича. Также вода заблокировала машины на улице Васьняцова.

      Пострадавших от ливня нет.

      В последующие дни сильных дождей не обещают, разве что кратковременные.

      Отметим, что в прошлом году сильные ливни были в середине июля. Тогда несколько раз затапливало минские пешеходные улицы, которые в шутку стали называть "судоходными" и требовать разобраться с расходами на их реконструкцию и ремонт после ливней.

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      Теги: Погода Стихийный бедствия Минск Новости Беларуси
      Источник: 24 канал
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