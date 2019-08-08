17:40
8 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тарантіно рятує Путіна. Симулятор протестів у Росії
      Вєсті Кремля
      20:55, 7 серпня
      Вєсті.UA: Кого "Слуга народу" візьме в коаліцію. Який шанс втрачає Луценко
      Вєсті.UA
      20:22, 7 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА РИНОК ЗЕМЛІ

      Потужний циклон затопив вулиці Мінська: фото та відео

      185 Читать новость на русском
      Потужний циклон затопив вулиці Мінська
      Потужний циклон затопив вулиці Мінська / t.me/nexta_lite

      8 серпня в Білорусі прийшов циклон Xaver. Сильні дощі не принесли істотних руйнувань, але рух по Мінську може бути проблематичним, адже там затоплено багато вулиць.

      Напередодні білоруський гідрометцентр попереджав про штормове попередження, передає білоруський сайт "Радіо Свободи".

      Важливо! Одразу два смерчі пройшлися Запоріжжям: приголомшливе відео

      Рятувальникам довелося відкачувати воду в одному з магазинів на вулиці Уборевича. Також вода заблокувала машини на вулиці Васьняцова.

      Постраждалих від зливи немає.

      У наступні дні надзвичайно сильних дощів не обіцяють, хіба короткочасні.

      Зазначимо, що у минулому році сильні зливи були в середині липня. Тоді кілька разів затоплювало мінські пішохідні вулиці, які жартома стали називати "судноплавними" і вимагати розібратися з витратами на їх реконструкцію і ремонт після злив.

      blog_ava
      НАБУ затримало топ-чиновника у справі "Роттердам+"
      сьогодні
      4181
      Теги: Новини Білорусі Стихійні лиха Погода Мінськ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Казино в законі: легалізація азартних ігор – хороша ідея, проте є "але"
      сьогодні , 17:35 Казино в законі: легалізація азартних ігор – хороша ідея, проте є "але"
      Артем Овдієнко 23
      Ставлення українців до судів: експерт оцінив результати опитування
      сьогодні , 17:30 Ставлення українців до судів: експерт оцінив результати опитування
      Віталій Шабунін 31
      Як Клички використовують владу для задоволення своїх бізнес-апетитів
      сьогодні , 16:30 Як Клички використовують владу для задоволення своїх бізнес-апетитів
      Сергій Лещенко 591
      Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      сьогодні , 16:01 Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      Яніна Ткачук 4329
      Це сором, – ветеран про те, як влада вшановує загиблих героїв
      сьогодні , 15:30 Це сором, – ветеран про те, як влада вшановує загиблих героїв
      Леонід Остальцев 314
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук