Потужний циклон затопив вулиці Мінська: фото та відео

8 серпня в Білорусі прийшов циклон Xaver. Сильні дощі не принесли істотних руйнувань, але рух по Мінську може бути проблематичним, адже там затоплено багато вулиць.

Напередодні білоруський гідрометцентр попереджав про штормове попередження, передає білоруський сайт "Радіо Свободи".

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Рятувальникам довелося відкачувати воду в одному з магазинів на вулиці Уборевича. Також вода заблокувала машини на вулиці Васьняцова.

Постраждалих від зливи немає.

У наступні дні надзвичайно сильних дощів не обіцяють, хіба короткочасні.

Зазначимо, що у минулому році сильні зливи були в середині липня. Тоді кілька разів затоплювало мінські пішохідні вулиці, які жартома стали називати "судноплавними" і вимагати розібратися з витратами на їх реконструкцію і ремонт після злив.