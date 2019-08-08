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      Одразу два смерчі пройшлися Запоріжжям: приголомшливе відео

      646 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / dnpr.com.ua

      У Запорізькій області очевидці побачили два смерчі. Один утворився та пройшовся сільськогосподарськими полями неподалік від міста. Натомість інший пройшовся під Мелітополем. І якщо перший є цілком звичайним атмосферним вихором, то інший – утворився з мошкари.

      Очевидці, що їхали трасою неподалік Запоріжжя, побачили незвичайне для цього регіону природне явище, повідомили Depo.Запоріжжя

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      Вони встигли зафільмувати стихію на відео. Водії запевнили, що торнадо тривало не довго, усього кілька хвилин. Натомість другий смерч не на жарт налякав людей, адже не часто побачиш смерч з мошкари.

      Дивіться відео: Запоріжжя потерпає від смерчів

      Навала летючих мурах вихором пронеслась над полем неподалік дороги. Жителі міських околиць скаржаться на різке збільшення мурах.

      Вчені ж пояснюють, це відбувається через спекотну та вологу погодою, яка спостерігається у регіоні й дуже сприяє розмноженню комах. Та заспокоюють, що для людей летючі мурахи не несуть жодної загрози. 

      До слова, раніше смерч та повінь наробили лиха в Україні. Буревій зніс 100 гектарів дерев на Житомирщині, повінь затопила десятки осель на Прикарпатті, а нічна злива залила вулиці Кропивницького.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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