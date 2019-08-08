Одразу два смерчі пройшлися Запоріжжям: приголомшливе відео

У Запорізькій області очевидці побачили два смерчі. Один утворився та пройшовся сільськогосподарськими полями неподалік від міста. Натомість інший пройшовся під Мелітополем. І якщо перший є цілком звичайним атмосферним вихором, то інший – утворився з мошкари.

Очевидці, що їхали трасою неподалік Запоріжжя, побачили незвичайне для цього регіону природне явище, повідомили Depo.Запоріжжя.

Читайте також: Індонезію сколихнув сильний землетрус, є загроза цунамі: фото, відео

Вони встигли зафільмувати стихію на відео. Водії запевнили, що торнадо тривало не довго, усього кілька хвилин. Натомість другий смерч не на жарт налякав людей, адже не часто побачиш смерч з мошкари.

Дивіться відео: Запоріжжя потерпає від смерчів

Навала летючих мурах вихором пронеслась над полем неподалік дороги. Жителі міських околиць скаржаться на різке збільшення мурах.

Вчені ж пояснюють, це відбувається через спекотну та вологу погодою, яка спостерігається у регіоні й дуже сприяє розмноженню комах. Та заспокоюють, що для людей летючі мурахи не несуть жодної загрози.

До слова, раніше смерч та повінь наробили лиха в Україні. Буревій зніс 100 гектарів дерев на Житомирщині, повінь затопила десятки осель на Прикарпатті, а нічна злива залила вулиці Кропивницького.