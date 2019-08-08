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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Сразу два смерча прошлись по Запорожью: потрясающее видео

      423 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / dnpr.com.ua

      В Запорожской области очевидцы увидели два смерча. Один образовался и прошелся по сельскохозяйственным полям неподалеку от города. Зато другой прошелся под Мелитополем. И если первый является вполне обычным атмосферным вихрем, то другой – образовался из мошкары.

      Очевидцы, которые ехали по трассе недалеко от Запорожья, увидели необычное для этого региона природное явление, сообщили в Depo.Запорожье.

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      Они успели заснять стихию на видео. Водители заверили, что торнадо длилось недолго, всего несколько минут. Зато второй смерч не на шутку напугал людей, ведь не часто увидишь смерч из мошкары.

      Смотрите видео: Запорожье страдает от смерчей

      Нашествие летучих муравьев вихрем пронеслось над полем недалеко от дороги. Жители городских окраин жалуются на резкое увеличение муравьев.

      Ученые же объясняют, это происходит из-за жаркой и влажной погоды, которая наблюдается в регионе и очень способствует размножению насекомых. И успокаивают, что для людей летучие муравьи не несут никакой угрозы.

      К слову, ранее смерч и наводнения наделали бед в Украине. Ураган снес 100 гектаров деревьев в Житомирской области, наводнение затопило десятки домов на Прикарпатье, а ночной ливень залил улицы Кропивницкого.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Стихийный бедствия Новости Запорожья
      Источник: 24 канал
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