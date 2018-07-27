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Мощный ливень в Николаеве затопил несколько улиц: фото и видео

27 Читати новину українською
Ливень в Николаеве: затоплено несколько улиц
Ливень в Николаеве: затоплено несколько улиц / /www.5.ua

В пятницу, 27 июля, в Николаеве из-за сильного ливня затопило улицы. Под водой оказались все улицы, которые ведут к микрорайону Намыв.

Об этом сообщают Novosti N.

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Также на улице Белой огромная лужа растянулась более чем на 200 метров. Автомобили снижают скорость до минимума, стараясь проехать максимально аккуратно, чтобы не залить двигатель. Поскольку тротуар затоплен, прохожие идут босиком, сняв обувь и засучив штаны.


Мощный ливень в Николаеве

Однако многие водители, которые увидев препятствие, пытаются проехать по улице Бутомы, хотя там сделать это еще сложнее. Возле госпиталя ветеранов разлилось целое озеро, которое растянулось почти на 300 метров.


Затопленная дорога в Николаеве

Глубина в отдельных местах до 1 метра. Несколько автомобилей застряли прямо в лужах,  вода залила электрооборудование.

 

Теги: Новости Украины Новости Николаева Непогода в Украине Погода
Источник: 24 Канал
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