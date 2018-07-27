Потужна злива в Миколаєві затопила кілька вулиць: фото та відео

У п'ятницю, 27 липня, в Миколаєві через сильну зливу затопило вулиці. Під водою опинилися всі вулиці, які ведуть до мікрорайону Намив.

Про це інформують Novosti N.

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Також на вулиці Білій, величезна калюжа розтягнулася більш ніж на 200 метрів. Автомобілі зменшують швидкість до мінімуму, намагаючись проїхати максимально акуратно, щоб не залити двигун. Оскільки тротуар затоплений, перехожі йдуть босоніж, знявши взуття і закотивши штани.



Потужна злива в Миколаєві

Однак багато водіїв, побачивши перешкоду, намагаються проїхати по вулиці Бутоми, хоча там зробити це ще складніше. Біля госпіталю ветеранів розлилося ціле озеро, яке розтяглося майже на 300 метрів.



Затоплена дорога в Миколаєві

Глибина в окремих місцях до 1 метра. Кілька автомобілів застрягли прямо в калюжі, відтак вода залила електрообладнання.