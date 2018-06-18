Мощный ливень затопил улицы Винницы: красноречивые фото и видео
В Виннице в воскресенье, 17 июня, выпал обильный ливень и превратил улицы в реки. Из-за непогоды движение для автомобилей и пешеходов было затруднено. Кое-где уровень воды достигал дверцы машин.
Об этом пишет местное издание 20minut.ua.
Также пострадала и по меньшей мере одна машины, которая была припаркована неподалеку от деревьев.
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Добавим, 18 июня на Львовщине, Тернопольщине, Ивано-Франковщине, Волыни, Закарпатье, а также в Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях прогнозируют дожди с грозами, местами шквальные порывы ветра.
Дождеприемники не сразу справились с нагрузкой
Источник: 24 Канал
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