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Потужна злива затопила вулиці Вінниці: промовисті фото та відео

1873 Читать новость на русском
Вінницю затопило
Вінницю затопило / https://vn.20minut.ua

У Вінниці в неділю, 17 червня, випала рясна злива та перетворила вулиці на ріки. Через негоду рух для автомобілів та пішоходів був ускладненим. Подекуди рівень води сягав дверцят машин.

Про це пише місцеве видання 20minut.ua.

Також постраждала і щонайменше одна машини, яка була припаркована неподалік від дерев.

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Додамо, 18 червня на Львівщині, Тернопільщині, Франківщині, Волині, Закарпатті, а також у Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях прогнозують дощі з грозами, подекуди шквальні пориви вітру.

Дощоприймачі не одразу впоралися з навантаженням

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Теги: Новини України Вінниця Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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