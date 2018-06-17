Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України
Погода в Україні у понеділок, 18 червня, у більшості областей збережеться сонячною та сухою, проте на заході країни пройдуть дощі з грозами.
Як інформує Укргідрометцентр, температура повітря по всій Україні не опуститься нижче позначки +25.
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Проте на Львівщині, Тернопільщині, Франківщині, Волині, Закарпатті, а також у Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях прогнозують дощі з грозами, подекуди шквальні пориви вітру.
Натомість у південних областях погода буде цілком сприятливою для відпочинку десь на березі моря. В Одеській, Херсонській та Миколаївській, а також у Криму прогнозують до +30, сухо та без опадів.
Схожою погода у понеділок буде на сході та в центральній Україні.
У Києві прогнозують +27+29, сухо та без опадів.
Прогноз погоди на понеділок, 18 червня, у містах України:
Ужгород – +25...+27
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +27...+29
Вінниця – +27...+29
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +27...+29
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +27...+29
Харків – +26...+28
Київ – +27...+29
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 18 червня
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