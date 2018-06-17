Прогноз погоды на 18 июня: непогода не отступает с части Украины
Погода в Украине в понедельник, 18 июня, в большинстве областей сохранится солнечной и сухой, однако на западе страны пройдут дожди с грозами.
Как информирует Укргидрометцентр, температура воздуха по всей Украине не опустится ниже отметки +25.
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Однако на Львовщине, Тернопольщине, Ивано-Франковщине, Волыни, Закарпатье, а также в Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях прогнозируют дожди с грозами, местами шквальные порывы ветра.
Зато в южных областях погода будет вполне благоприятной для отдыха где-нибудь на берегу моря. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях, а также в Крыму прогнозируют до +30, сухо и без осадков.
Похожей погода в понедельник будет на востоке и в центральной Украине.
В Киеве прогнозируют +27...+29, сухо и без осадков.
Прогноз погоды на понедельник, 18 июня, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +27...+29
Николаев – +29...+31
Херсон – +28...+30
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +27...+29
Днепр – +29...+31
Запорожье – +29...+31
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +26...+28
Киев – +27...+29
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 18 июня
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