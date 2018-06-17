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Прогноз погоды на 18 июня: непогода не отступает с части Украины

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Прогноз погоды в Украине на 18 июня
Прогноз погоды в Украине на 18 июня / Facebook Укргидрометцентра

Погода в Украине в понедельник, 18 июня, в большинстве областей сохранится солнечной и сухой, однако на западе страны пройдут дожди с грозами.

Как информирует Укргидрометцентр, температура воздуха по всей Украине не опустится ниже отметки +25.

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Однако на Львовщине, Тернопольщине, Ивано-Франковщине, Волыни, Закарпатье, а также в Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях прогнозируют дожди с грозами, местами шквальные порывы ветра.

Зато в южных областях погода будет вполне благоприятной для отдыха где-нибудь на берегу моря. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях, а также в Крыму прогнозируют до +30, сухо и без осадков.

Похожей погода в понедельник будет на востоке и в центральной Украине.

В Киеве прогнозируют +27...+29, сухо и без осадков.

Прогноз погоды на понедельник, 18 июня, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +27...+29

Николаев – +29...+31

Херсон – +28...+30

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +27...+29

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +26...+28

Киев – +27...+29

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 18 червня
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 18 июня

Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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