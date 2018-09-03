Мощный пожар уничтожил самый известный исторический музей Бразилии : фото и видео
В воскресенье, 2 сентября, в Рио-де-Жанейро дотла сгорел Национальный музей Бразилии, который существовал около 200 лет и был старейшим научным учреждением страны.
Об этом сообщает издание Globo, а соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях.
Читайте также: Мощный пожар в российском спорткомплексе, огонь может перекинуться на жилые дома: видео
Отмечается, что пожар начался уже после закрытия музея.
Уничтожение здания, которое некогда было дворцом императоров, является неисчислимой потерей для Бразилии,
– заявил президент Бразилии Мишел Темер.
По предварительным данным, пострадавших нет, ведь четверо охранников, которые оставались на службе, смогли вовремя покинуть здание.
Также сообщается, что все экспонаты, а это более 20 миллионов, были утрачены во время пожара.
Сейчас местная полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Национальный музей Бразилии расположен в парке Кинта-да-Боа-Виста в северной части Рио-де-Жанейро. Его основал в 1818 году король Португалии Жуан VI. Коллекция музея насчитывала до 20 миллионов экспонатов, которые состояли из животных, насекомых, минералов, предметов быта, египетских и южноамериканских мумий и древностей, артефактов, старейших человеческих окаменелостей, которые были найдены в Бразилии, и тому подобное.
Смотрите видео сильного пожара в музее в Рио-де-Женейро: