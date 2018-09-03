Мощный пожар уничтожил самый известный исторический музей Бразилии : фото и видео

В воскресенье, 2 сентября, в Рио-де-Жанейро дотла сгорел Национальный музей Бразилии, который существовал около 200 лет и был старейшим научным учреждением страны.

Об этом сообщает издание Globo, а соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях.

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Отмечается, что пожар начался уже после закрытия музея.

Уничтожение здания, которое некогда было дворцом императоров, является неисчислимой потерей для Бразилии,

– заявил президент Бразилии Мишел Темер.

По предварительным данным, пострадавших нет, ведь четверо охранников, которые оставались на службе, смогли вовремя покинуть здание.

Также сообщается, что все экспонаты, а это более 20 миллионов, были утрачены во время пожара.

Сейчас местная полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Национальный музей Бразилии расположен в парке Кинта-да-Боа-Виста в северной части Рио-де-Жанейро. Его основал в 1818 году король Португалии Жуан VI. Коллекция музея насчитывала до 20 миллионов экспонатов, которые состояли из животных, насекомых, минералов, предметов быта, египетских и южноамериканских мумий и древностей, артефактов, старейших человеческих окаменелостей, которые были найдены в Бразилии, и тому подобное.

A massive #fire has hit the 200-year-old Rio de Janeiro National Museum. There is no information yet on potential deaths, injuries, the cause of the fire or extent of the damage. pic.twitter.com/q6PMQJDbRX — The Brazilian Report (@BrazilianReport) 3 сентября 2018 г.

BREAKING: The National Museum of #Brazil in #Rio is completely consumed in fire. Founded in 1818, the museum is the holder of over 20 million items, including mummies, meteorites, insects, & fossils. So sad to see history in flames :(



Video from @g1 live feed#museunacional pic.twitter.com/eCm8G6gKwA — Justin Fleenor (@JustinFleenor) 3 сентября 2018 г.

Que cansaço... Estou exaurida de observar esta tragédia. O fogo não acaba. Os próximos dias serão difíceis demais... @MuseuNacional #MuseuNacional pic.twitter.com/dURj38RJCT — Tania Dominici (@TaniaDominici) 3 сентября 2018 г.

Смотрите видео сильного пожара в музее в Рио-де-Женейро:

NOW: Major fire at the National Museum of Rio de Janeiro (Brazil). There were the greatest Egyptian collection of Latin America, the oldest human skull of America (Luzia), and 20 million other objects. All of that is destroyed. It's a great loss, and it hurts to see the images. pic.twitter.com/aPIL6t4qu1 — Priscila Scoville (@SaysAncientNews) 3 сентября 2018 г.

BRAZIL: PHOTOS - 200y/o National Museum in Rio de Janeiro, one of largest museums of natural history in Latin America, destroyed in massive fire. pic.twitter.com/RyXmRoHUrx — KolHaolam (@KolHaolam) 3 сентября 2018 г.