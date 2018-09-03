07:59
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
30°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 21°C
  • четверг
    25°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Мощный пожар уничтожил самый известный исторический музей Бразилии : фото и видео

50 Читати новину українською
Пожар уничтожил исторический музей в Бразилии
Пожар уничтожил исторический музей в Бразилии / Фото из Twitter

В воскресенье, 2 сентября, в Рио-де-Жанейро дотла сгорел Национальный музей Бразилии, который существовал около 200 лет и был старейшим научным учреждением страны.

Об этом сообщает издание Globo, а соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях.

Читайте также: Мощный пожар в российском спорткомплексе, огонь может перекинуться на жилые дома: видео

Отмечается, что пожар начался уже после закрытия музея.

Уничтожение здания, которое некогда было дворцом императоров, является неисчислимой потерей для Бразилии,
– заявил президент Бразилии Мишел Темер.

По предварительным данным, пострадавших нет, ведь четверо охранников, которые оставались на службе, смогли вовремя покинуть здание.

Также сообщается, что все экспонаты, а это более 20 миллионов, были утрачены во время пожара.

Сейчас местная полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Национальный музей Бразилии расположен в парке Кинта-да-Боа-Виста в северной части Рио-де-Жанейро. Его основал в 1818 году король Португалии Жуан VI. Коллекция музея насчитывала до 20 миллионов экспонатов, которые состояли из животных, насекомых, минералов, предметов быта, египетских и южноамериканских мумий и древностей, артефактов, старейших человеческих окаменелостей, которые были найдены в Бразилии, и тому подобное.

 

 

 

Смотрите видео сильного пожара в музее в Рио-де-Женейро:

 

 

 

 

 

 

Теги: Пожар Бразилия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Політична помста: проти України відкрили "другий фронт" на телеканалах
2 сентября, 23:00 Політична помста: проти України відкрили "другий фронт" на телеканалах
Мустафа Найєм
Главные новости 2 сентября: убийство известного академика Шитюка и встреча Порошенко с Волкером
2 сентября, 22:30 Главные новости 2 сентября: убийство известного академика Шитюка и встреча Порошенко с Волкером
Безвізові країни для українців, нові санкції проти РФ і шокуючі заяви Трампа: топ-5 блогів тижня
2 сентября, 22:02 Безвізові країни для українців, нові санкції проти РФ і шокуючі заяви Трампа: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Самые смешные мемы недели: соцсети бурно отреагировали на смерть Кобзона и убийство Захарченко
2 сентября, 20:00 Самые смешные мемы недели: соцсети бурно отреагировали на смерть Кобзона и убийство Захарченко
Подробности громкого убийства Захарченко и самоубийство влюбленной пары – топ-5 видео недели
2 сентября, 19:30 Подробности громкого убийства Захарченко и самоубийство влюбленной пары – топ-5 видео недели
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
ТОП-10 жутких убийств и смертей журналистов в прямом эфире
 16 ноября 2017 , 16:02
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук