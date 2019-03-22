Мощный ветер будет бушевать в Украине: какие области накроет непогода

В Украину 22 марта придет непогода, которая принесет с собой дожди и мощные порывы ветра до 20 метров за секунду. Ухудшение погоды ожидается в восточных, центральных и северных областях.

Синоптики из-за осложнения погодных условий объявили первый уровень опасности, сообщает ГСЧС.

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Непогода обойдет только западные и восточные области. Там будет солнечно, а температура воздуха прогреется до +12+14 градусов.

Однако, на большинстве территории Украины порывы ветра будут достигать 15-20 метров за секунду. Непогода накроет Ровненскую, Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Донецкую и Луганскую области.

Кроме того, в этих регионах пройдут дожди, а столбики термометров покажут +7+9 градусов тепла.

В Украине объявили штормовое предупреждение

Вместе с тем, в высокогорье Карпат в Ивано-Франковской области возможен сход лавин. Синоптики отмечают, что снежный покров гор нестабилен, поэтому призывают туристов быть осторожными.

С начала марта в Украине держится ветряная погода. Крупнейшего бед непогода наделала 9-11 марта. Так, утром 10 марта в Виннице на 11-летнюю девочку упало дерево, когда она стояла с мамой на троллейбусной остановке. Ребенок погиб на месте. Во время второй волны урагана в Хмельнике, что также в Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина.

В городе Коростышев Житомирской области ветер сорвал кровлю со здания, которая упала на 53-летнюю женщину. Она погибла на месте.

Сильный ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши домов, пообрывал линии электропередач и даже свалил вышку мобильного оператора в городе Южноукраинск.

Когда в Украину придет потепление?

Настоящая и солнечная весна в Украину в 2019 году придет поздно.Март будет холодный, с дождями, ветром и местами даже с мокрым снегом. Незначительное потепление стоит ожидать лишь после 25 марта. А уже в первых числах апреля будет солнечно и сухо. Тогда будет резкий перепад температуры, которая поднимется до 20 градусов тепла.