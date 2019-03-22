Потужний вітер вируватиме в Україні: які області накриє негода

В Україну 22 березня прийде негода, яка принесе з собою дощі та потужні пориви вітру до 20 метрів за секунду. Погіршення погоди очікується у східних, центральних та північних областях.

Синоптики через ускладнення погодних умов оголосили перший рівень небезпеки, повідомляє ДСНС.

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Негода омине лише західні та східні області. Там буде сонячно, а температура повітря прогріється до +12+14 градусів.

Проте, на більшості території України шквали вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Негода накриє Рівненську, Житомирську, Вінницьку, Київську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Харківську, Сумську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Донецьку та Луганську області.

Окрім того, у цих регіонах пройдуть дощі, а стовпчики термометрів показуватимуть +7+9 градусів тепла.



В Україні оголосили штормове попередження

Водночас, у високогір'ї Карпат в Івано-Франківській області можливе сходження лавин. Синоптики зауважують, що сніговий покрив гір нестабільний, тому закликають туристів бути обережними.

З початку березня в Україні тримається вітряна погода. Найбільшого лиха негода наробила 9-11 березня. Так, зранку 10 березня у Вінниці на 11-річну дівчинку впало дерево, коли вона стояла з мамою на тролейбусній зупинці. Дитина загинула на місці. Під час другої хвилі буревію у Хмільнику, що також на Вінниччині, через падіння дерева загинула 29-річна жінка. У місті Коростишів на Житомирщині вітер зірвав покрівлю з будівлі, яка впала на 53-річну жінку. Вона загинула на місці.

Сильний буревій повалив сотні дерев, позривав дахи будинків, пообривав лінії електропередач та навіть звалив вежу мобільного оператора у місті Южноукраїнськ.

Коли в Україну прийде потепління? Справжня і сонячна весна в Україну у 2019 році прийде пізно.Березень буде холодний, з дощами, вітром та подекуди навіть мокрим снігом. Незначне потепління варто очікувати лише після 25 березня. А вже у перших числах квітня буде сонячно та сухо. Тоді буде також різкий перепад температури, яка підніметься до 20 градусів тепла.