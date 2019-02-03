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      Мощный взрыв в одном из ресторанов в Греции: погибли три человека

      6 Читати новину українською
      В Греции произошел взрыв в одном из ресторанов
      В Греции произошел взрыв в одном из ресторанов / greekreporter

      По меньшей мере три человека погибли, еще один пострадал в результате мощного взрыва, который прогремел в ресторане в городе Каламата на полуострове Пелопоннес.

      Об этом сообщило издание Greek Reporter.

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      Инцидент произошел около 21:15 по местному времени. На момент взрыва в заведении было полно посетителей. По предварительной информации, жертвами инцидента стали владелец ресторана и двое работников.

      Службы, прибывшие на место установили причину взрыва. Беда случилось через газовый баллон, который загорелся на кухне заведения.

      Четвертый пострадавший в результате взрыва получил легкие повреждения. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи.

      Пожарные и работники полиции оцепили район инцидента. Местные власти начали расследование причин.

      Смотрите видео: Взрыв в одном из ресторанов Греции:

       

      Теги: Жертвы Греция Взрыв
      Источник: 24 Канал
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