Потужний вибух в одному з ресторанів у Греції: загинуло три людини

Щонайменше три людини загинули, ще один постраждав внаслідок потужного вибуху, який прогримів у ресторані в місті Каламата на півострові Пелопоннес.

Про це повідомило видання Greek Reporter.

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Інцидент стався близько 21:15 за місцевим часом. На момент вибуху у закладі було повно відвідувачів. За попередньою інформацією, жертвами інциденту стали власник ресторану та двоє працівників.

Служби, що прибули на місце встановили причину вибуху. Лихо трапилося через газовий балон, який загорівся на кухні закладу.

Четвертий постраждалий внаслідок вибуху отримав легкі ушкодження. Його госпіталізували для надання медичної допомоги.

Пожежники та працівники поліції оточили район інциденту. Місцева влада розпочала розслідування причин.

Дивіться відео: Вибух в одному з ресторанів Греції: