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Москаль озвучил неожиданные детали поджога центра венгров

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Москаль озвучил неожиданные детали поджога центра венгров
Москаль озвучил неожиданные детали поджога центра венгров / 5.ua

Среди задержанных преступников, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья, есть и военные Антитеррористической операции на Донбассе. А за организацией поджога стоит российская ФСБ.

Об этом губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль сообщил на своей странице в Facebook.

"С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников, жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 27 февраля, есть и участники АТО", – отметил он.

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По словам Москаля, задержанные не принадлежат ни к каким политическим партиям или движениям. Офис они подожгли, польстившись на деньги.

Личность организатора тоже установлена – это житель "Приднестровья", который сразу после преступления убежал домой. По нашей информации, он сотрудник так называемого "Министерства госбезопасности Приднестровья",
– сообщил Москаль.

Сейчас организатор поджога недосягаем для правосудия в Украине. По словам губернатора, нет никаких сомнений, что за вторым поджогом офиса венгров стоит ФСБ России.

"Российские спецслужбы пытались привлечь для поджога офиса местных "активистов", и только после того, как это не удалось, привлекли исполнителей из других областей", – добавил он.

Так вот, как настоящий Москаль заявляю – ничего у вас не получится! Хр*н вам в рыло, а не "донбасский сценарий" на Закарпатье,
– подчеркнул глава области.

Напомним, утром 4 февраля в Ужгороде неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение здания, в котором располагается Венгерское культурное общество. Впоследствии глава Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что это совершили двое поляков 21-летний Адриан Марглевски и 25-летний и Томаш Рафал Шимковьяк.

Но в ночь на 27 февраля состоялась повторная попытка сжечь здание, в котором располагается Венгерское культурное общество. Сайт "24" также публиковал видео этой атаки.

Теги: Новости Украины Новости России Новости Закарпатья Венгрия Геннадий Москаль ФСБ
Источник: 24 Канал
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