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Москаль озвучив несподівані деталі підпалу центру угорців

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Москаль озвучив несподівані деталі підпалу центру угорців
Москаль озвучив несподівані деталі підпалу центру угорців / 5.ua

Серед затриманих злочинців, які підпалили офіс Товариства угорської культури Закарпаття, є й військові з Антитерористичної операції на Донбасі. А за організацією підпалу стоїть російська ФСБ.

Про це губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль повідомив на своїй cторінці у Facebook.

"З прикрістю мушу констатувати, що серед затриманих злочинців, мешканців Черкас і Кропивницького, котрі підпалили офіс Товариства угорської культури Закарпаття в ніч на 27 лютого, є й учасники АТО", – зазначив він.

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За словами Москаля, затримані не належать до жодних політичних партій чи рухів. Офіс вони підпалили, спокусившись на гроші.

Особу організатора теж встановлено – це мешканець "Придністров’я", який одразу після злочину втік додому. За нашою інформацією, він співробітник так званого "Міністерства держбезпеки Придністров’я",
– повідомив Москаль.

Наразі організатор підпалу недосяжний для правосуддя в Україні. За словами губернатора, немає жодних сумнівів, що за другим підпалом офісу угорців стоїть ФСБ Росії.

"Російські спецслужби намагалися долучити для підпалу офісу місцевих "активістів", і тільки після того, як це не вдалося, залучили виконавців з інших областей", – додав він.

Так ось, як справжній Москаль заявляю – нічого у вас не вийде! Хр*н вам у рило, а не "донбаський сценарій" на Закарпатті,
– підкреслив очільник області.

Нагадаємо, уранці 4 лютого в Ужгороді невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у приміщення будівлі, в якій розташовується Угорське культурне товариство. Згодом очільник Закарпаття Геннадій Москаль заявив, що це здійснили двоє поляків – 21-річний Адріан Марглевскі та 25-літній та Томаш Рафал Шімков’як.

Та в ніч на 27 лютого відбулась повторна спроба спалити будівлю, в якій розташовується Угорське культурне товариство. Сайт "24" також публікував відео цієї атаки.

Теги: Новини України Новини Росії Новини Закарпаття Угорщина Геннадій Москаль ФСБ
Джерело: 24 Канал
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