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Москаль подарил закарпатцам дополнительный выходной

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Москаль сделал 21 мая выходным на Закарпатье
Москаль сделал 21 мая выходным на Закарпатье / Facebook Геннадия Москаля

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль распорядился сделать понедельник, 21 мая, дополнительным выходным на Закарпатье.

Как говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА, соответствующее решение было принято из-за того, что на 21 мая приходится праздник Троицы у католиков.

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В связи с празднованием Святой Троицы по Григорианскому календарю закарпатцы, независимо от конфессиональной принадлежности, получат в понедельник, 21 мая, выходной,
– говорится в сообщении.

В документе, который подписал Москаль, говорится, что председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с понедельника, 21 мая, на субботу – 26 мая.

К слову, 27 мая, на которое приходится, Троица у православных, в этом году в Украине является государственным выходным. Всего в мае украинцы будут иметь три дополнительных выходных.

Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Геннадий Москаль
Источник: 24 Канал
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