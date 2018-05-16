Москаль подарував закарпатцям додатковий вихідний

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль розпорядився зробити понеділок, 21 травня, додатковим вихідним на Закарпатті.

Як йдеться у повідомленні прес-служби Закарпатської ОДА, відповідне рішення було прийняте через те, що на 21 травня припадає свято Трійці у католиків.

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У зв’язку зі святкуванням Святої Трійці за Григоріанським календарем закарпатці, незалежно від конфесійної приналежності, отримають у понеділок, 21 травня, вихідний,

– йдеться у повідомленні.

У документі, який підписав Москаль, йдеться, що головам райдержадміністрацій, керівникам підприємств, установ та організацій рекомендовано перенести робочий день із понеділка, 21 травня, на суботу – 26 травня.

До слова, 27 травня, на яке припадає, Трійця у православних, цьогоріч в Україні є державним вихідним. Загалом у травні українці матимуть три додаткових вихідних.