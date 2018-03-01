Москаль снова выругался в сторону Супрун

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль снова не сдержал эмоций, когда говорил в адрес и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Так, в эфире "112 Украина" Москаль заявил, что не собирается извиняться за свои высказывания и снова бросил грубое слово в сторону Ульяны Супрун.

Как у нас в горах говорят: "Губная помада – к губам, а медицинская реформа Супрун – до ср*ки". Так народ говорит. Пусть человек слушает. Где она была, покажите, в каком селе? Почему я перед ней должен извиняться? Умные люди с нормальной психикой глупостей никогда не говорят,

– сказал Москаль.

Напомним, ранее Москаль нецензурно выругался в адрес и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун из-за лекарств от кори, которые в области были нерастаможенны должным образом.