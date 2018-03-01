Москаль знову вилаявся у бік Супрун

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль знову не стримав емоцій, коли говорив про адресу в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Так, у ефірі "112 Україна" Москаль він заявив, що не збирається вибачатися за свої висловлювання та знову кину грубе слівце у бік Уляни Супрун.

Як у нас в горах кажуть: "Губна помада – до губ, а медична реформа Супрун – до ср * ки". Так народ говорить. Нехай людина слухає. Де вона була, покажіть, в якому селі? Чому я перед нею повинен вибачатися? Розумні люди з нормальною психікою дурниць ніколи не говорять,

– сказав Москаль.

Нагадаємо, раніше Москаль нецензурно вилаятися на адресу в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун через ліки від кору в області були нерозмитнені належним чином.