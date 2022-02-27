С каждым часом врагов становится все меньше, отметили в Оперативном штабе. Поэтому по этому поводу наши защитники записали "мотивационное" видео для агрессора.
Внимание В Харькове взяли в плен заплаканного российского пулеметчика: видео с допроса
Освободим харьковчан, трижды – слава, слава, слава.
Москалям трижды – на**й, на**й, на**й.
Смерть врагам!
Путин – ху**ло!, – эмоционально высказались военные.
В Харькове наши бойцы взяли в плен российского военного. Он со слезами на глазах рассказал, что приехал из оккупированного Севастополя.
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