Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поднял флаги. Видео инцидента опубликовала первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

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Во время Международной конференции "Будущее прав человека в 21 веке" Лубинец поднял с пола и установил на место флаги.

Украина не позволит неуважения со стороны страны-агрессора к друзьям и партнерам,

– подчеркнула Джапарова.

Москалькова сбросила флаги, смотрите видео:

Как прошли новые переговоры омбудсменов

Омбудсмены Украины, Турции и России 27 января провели онлайн-переговоры. Лубинец рассказывал, что они с Москальковой обсудили актуальные вопросы по предварительным договоренностям. По его словам, эта встреча – продолжение переговоров, состоявшихся во время недавнего визита в Анкару.

Сама Москалькова заявляла якобы о "содействии обмену тяжело раненых. Говорит, что обсуждали помощь компетентным органам в возвращении граждан, подлежащих депортации".

Напомним, Украина недавно передала России список из находящихся в плену 748 тяжелобольных защитников Украины.