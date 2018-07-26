Москалькова посетила политзаключенного Карпюка

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила украинского политзаключенного Николая Карпюка.

Об этом российский омбудсмен сообщила в Instagram.

"В Владимирском централе посетила граждан, которые отбывают наказание и обращались ко мне, а также гражданина Украины Карпюка", – написала Москалькова.

Читайте также: Украинские политзаключенный написал трогательное письмо из Чечни

Николая Карпюка 26 мая 2016 чеченский суд приговорил к 22,5 годам заключения. Его обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994 – 95 годах. При этом сторона обвинения не предоставила никаких доказательств того, что Карпюк находился в Чечне в этот период.