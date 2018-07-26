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Москалькова відвідала політв’язня Карпюка

53 Читать новость на русском
Микола Карпюк
Микола Карпюк / censor.net.ua

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова відвідала українського політв’язня Миколу Карпюка.

Про це російський омбудсмен повідомила в Instagram.

"У Владимирському централі відвідала громадян, які відбувають покарання та зверталися до мене, а також громадянина України Карпюка", – написала Москалькова.

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Миколу Карпюка 26 травня 2016 року чеченський суд засудив до 22,5 років ув’язнення. Його звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994 – 95 роках. При цьому сторона обвинувачення не надала жодних доказів того, що Карпюк перебував у Чечні у цей період. 

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Новини Росії
Джерело: 24 канал
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