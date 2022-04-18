Так, по его словам, враг борется с украинским образованием.

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Москальской мразоте не нужны образованные умные соседи, но кто будет спрашивать. Мы победим. Украинцы – лучшие. Мы отстроим это заведение, как и десятки других заведений на территории Украины, пораженных московской мразотой,

– сказал Чаус.

Он добавил, что украинское образование – лучшее, а украинцы – самые образованные.

Глава Черниговской ОВА отметил, что в области еще очень много работы, а каждый с "холодной головой" должен делать свое дело, тогда Украину ожидает успех и победа.

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