Так что ФСБ уже несколько недель ищет источник утечки. В ходе расследования силовики пришли и в московскую полицию. Об этом сообщили российские телеграм-каналы и СМИ.

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Проверка правоохранителей массовая

Именно московскую полицию в ФСБ связывают со сливом личных данных российских силовиков службам Украины. ФСБ и Главное управление собственной безопасности МВД проводят проверки практически во всех отделах полиции Центрального округа Москвы.

Также проверки продолжаются в Управлении внутренних дел по Центральному административному округу и в районных отделах Отдела внутренних дел в центре Москвы.

При этом происходит извлечение документации и компьютерной информации. Как сообщили в одном из российских телеграм-каналов, как следствие:

в отделении полиции по Таганскому району Москвы задержали троих сотрудников полиции,

в Отделе внутренних дел по Арбату – еще несколько сотрудников,

двое руководителей полиции решили уволиться.

Что выяснили в ФСБ

Как рассказал источник российскому СМИ, утечку информации о силовиках заметили в середине весны. Тогда занявшиеся делом следователи решили проверить версию о том, что за этим стоят полицейские.

Впоследствии они обнаружили в даркнете объявления о возможном предоставлении конфиденциальных данных силовиков. Следователи попросили прислать данные на сотрудников прокуратуры, после чего получили соответствующую информацию, а с ней и подтверждение, что данные сливают через Управление внутренних дел по Центральному административному округу.

При этом полицейские распределяли заказы на изъятие данных по разным районам и другим округам России, а их коллеги даже не знали, в чем участвуют.

Также в ФСБ выяснили, что правоохранители России добывали и передавали личные сведения силовиков заказчикам, среди которых были граждане Украины. При этом неизвестные ФСБ лица могли получать чужие пароли для входа в информационные системы, откуда и загружались нужные данные.

Делали это представители полиции, конечно, за денежное вознаграждение.