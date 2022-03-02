Об этом политики заявили в письме президенту государства-террориста, назвав вторжение катастрофой.

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Это путь к деградации и обнищанию страны (Россия – 24 канал). Никакие другие действия не могли бы нанести экономике России большие убытки,

– отметили депутаты.

Россия обеднела вдвое

Россия за день санкций обеднела вдвое. В течение недели оккупанты условно обеднеют в три раза.

Раньше ВВП у них был 1,4 триллиона долларов, а за день сократился условно до 800 миллиардов долларов.

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