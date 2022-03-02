Про це політики заявили у листі до президента держави-терориста, назвавши вторгнення катастрофою.

Читайте також Фінансовий крах: що відбувається з економікою Росії після нападу на Україну

Це шлях до деградації та зубожіння країни (Росії – 24 канал). Жодні інші дії не могли б завдати економіці Росії більших збитків,

– зазначили депутати.

Росія збідніла вдвічі

Росія за день санкцій збіднішала вдвічі. Протягом тижня окупанти умовно побіднішають у три рази.

Раніше ВВП в них був 1,4 трильйона доларів, а за день скоротився умовно до 800 мільярдів доларів.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!