Митрополит Епифаний назвал Московский патриархат в Украине "канонической аномалией". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на этер "Мы – Украина".

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Изменения требуют времени

В то же время он отметил, что это все "постепенно решается". Епифаний отметил, что молчаливое согласие Московского патриархата свидетельствует о принадлежности к русской церкви.

Но история показывает, что такие изменения требуют времени. Как в 90-х коммунистическая партия имела большинство в парламенте, а впоследствии ее запретили. Так же и в этом случае – постепенно происходят изменения,

– подчеркнул митрополит.

В Украине церковь УПЦ МП запрещена. Владимир Зеленский подписал соответствующий закон на 33 годовщину независимости Украины, а именно 24 августа 2024 года. Это означает, что церкви УПЦ МП не могут осуществлять свою деятельность на территории нашего государства. Таким образом Украина наконец духовно отгородилась от России и получила духовную независимость.