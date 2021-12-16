Самолет должен был выполнить рейс из Москвы в Канкун (Мексика). Сначала персонал вообще не заметил столкновения. Тревогу забили сами пассажиры.

Обратите внимание Названі 10 авиакомпаний с наибольшим количеством рейсов в день по Европе

Водителя, который был за рулем поливочной машины, пришлось вызвать "скорую".

Самолет должен был вылететь еще в 08:55. В то же время рейс был задержан. Все потому, что из-за столкновения с машиной самолет мог технически пострадать.

Пассажиры делятся в сети видео с места происшествия.

В "Шереметьево" самолет столкнулся с машиной: смотрите видео

В результате инцидента пострадал водитель: смотрите видео

В России разбился вертолет