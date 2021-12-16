Самолет должен был выполнить рейс из Москвы в Канкун (Мексика). Сначала персонал вообще не заметил столкновения. Тревогу забили сами пассажиры.
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Водителя, который был за рулем поливочной машины, пришлось вызвать "скорую".
Самолет должен был вылететь еще в 08:55. В то же время рейс был задержан. Все потому, что из-за столкновения с машиной самолет мог технически пострадать.
Пассажиры делятся в сети видео с места происшествия.
В "Шереметьево" самолет столкнулся с машиной: смотрите видео
В результате инцидента пострадал водитель: смотрите видео
В России разбился вертолет
- В декабре в Республике Хакасия разбился вертолет Robinson R-66.
- За считанные мгновения до крушения пилот успел подать сигнал бедствия. Он поступил из Таштипского района рядом с озером Каракуль.
- На борту находился только один человек – пилот.
- Его тело было обнаружено на месте трагедии.
- По предварительным данным, вертолет вылетел из Новокузнецка, чтобы забрать туристов.
- В настоящее время правоохранители устанавливают детали крушения.
- Проверку организовала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
- Расследование стартовало по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.