Літак мав виконати рейс з Москви до Канкуна, що у Мексиці. Спершу персонал взагалі не зауважив зіткнення. На сполох забили самі пасажири.

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Водію, який був за кермом поливальної машини, довелося викликати швидку.

Літак мав вилетіти ще о 08:55, втім, рейс затримали. Усе тому, що через зіткнення з машиною літак міг технічно постраждати.

Пасажири діляться у мережі відео з місця події.

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