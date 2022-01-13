Инцидент произошел 13 января. Известно, что погибшим было 31 и 32 года.
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В Москве в "Президент-отеле" погибли два человека
Лифт с рабочими упал в шахту в "Президент-отеле" на Большой Якиманке в Москве,
– говорится в сообщении.
Известно, что лифт был предназначен для работников. Предварительно известно, что рабочие занимались ремонтом – один погибший был в лифте, а второй – между кабиной и стеной.
По данным СМИ, экстренные службы уже прибыли на место трагедии. Погибшими оказались:
- 31-летний Артак Безоян;
- 32-летний Хаик Хазарян.
В отеле погибли два человека / Фото из твиттера SHOT
В Москве в "Президент-отеле" погибли люди: смотрите видео
Коротко о подобных инцидентах
- В январе неподалеку от вокзала в Апостолово 29-летний мужчина поиздевался и убил женщину. Его будут держать под стражей до вынесения окончательного приговора.
- 5 января в Каменском районе Днепропетровщины случилась авария. Mercedes-Benz влетел в автокран "МАЗ". В результате аварии погибли два человека.
- 9 января в Винницкой области в аварии погибли три человека. Авто марки Dacia выехало на встречную полосу движения и столкнулось с грузовиком.