Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW). Россия пытается переписать правила европейской безопасности – и, похоже, получает сигналы о готовности США идти на уступки.

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Россия диктует требования НАТО, не идя на уступки

В ISW отмечают, что российские чиновники присваивают себе большие уступки Вашингтона и продолжают выдвигать новые требования к Украине и Западу.

Так, 30 мая представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль вдохновляет позиция администрации Дональда Трампа, которая якобы "понимает беспокойство" России по расширению НАТО на восток. По его словам, эти "беспокойства" уже озвучивались США во время закрытых переговоров.

Песков также заявил, что позиция США относительно будущего расширения Альянса является "очень привлекательной" для Москвы – учитывая посредническую роль Вашингтона в переговорах о прекращении войны.

Россия хочет право вето на НАТО

Эксперты ISW напомнили, что США ранее заявляли о готовности рассматривать возражения России относительно будущего вступления Украины в НАТО – требование, которое Кремль называет "коренной причиной" войны.

В отчете отмечается: заявление Пескова свидетельствует о том, что Россия считает – США поддерживают ее требование изменить базовый принцип открытых дверей НАТО.

Такое обязательство фактически дало бы России право вето на положения устава НАТО, способствовало бы формированию выгодного для Кремля послевоенного ландшафта безопасности и подорвало бы цели Дональда Трампа по справедливому миру в Украине,

– считают в ISW.

Аналитики подчеркивают, что несмотря на дипломатические уступки со стороны США, Москва не делает никаких соразмерных шагов. Кремль не отказывается от своих претензий на украинские территории – в частности, на те районы Херсонщины и Запорожья, которые до сих пор находятся под контролем Киева.