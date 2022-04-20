Об этом сообщили украинские разведчики. По их данным, в СИЗО уже оказался "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет.

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Согласно полученным данным, Корнет был арестован ФСБ России и в настоящее время содержится в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону.

Арест "министра внутренних дел "ЛНР" вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "республики", которые оценивают это как начало перемен в силовом блоке квазигосударства,

– говорится в сообщении.

Кроме того, по данным украинской разведки, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник пытается уволить Корнета.

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