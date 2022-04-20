Про це повідомили українські розвідники. За їхніми даними, у СІЗО вже опинився "міністр внутрішніх справ "ЛНР" Ігор Корнет.

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Згідно з отриманими даними, Корнет був заарештований ФСБ Росії і даний час утримується в слідчому ізоляторі в Ростові-на-Дону.

Арешт "міністра внутрішніх справ "ЛНР" викликав негативну реакцію з боку силових структур і політичного керівництва "республіки", які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазідержави,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, за даними української розвідки, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник намагається звільнити Корнета.

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