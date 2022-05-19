Об этом в новом интервью рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, отметив, что расслабляться пока рано.

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О приоритетной задаче ВСУ

Данилов рассказал, что первоочередная задача Вооруженных Сил Украины – зачистка территории нашего государства от войск России и внутренних врагов. По его словам, Кремль до сих пор не настолько слаб, как бы нам того хотелось, а руководство государства-агрессора до сих пор планирует уничтожить Украину.

Сейчас наша задача зачистить территорию Украины до последнего оккупанта, это можно сделать очень легко, если Путин примет решение забрать всех своих военных с нашей территории, тем меньше погибнет их на нашей земле.

– рассказал он.

Пока Москва не меняла планов или стратегии, а ее задачей остается уничтожение военно-политического руководства Украины, а впоследствии и нашей независимости. Поэтому, по словам секретаря СНБО, важно наблюдать за развитием событий и только тогда делать определенные выводы относительно дальнейших шагов наших военных, в частности, продолжения войны на территории России.

Дестабилизация страны изнутри

Захват Северодонецка, Лисичанска и оккупация Луганской области кажется главным планом России, однако это не совсем так. Сейчас, кроме попыток сравнять Украину с землей, враг пытается внутренне дестабилизировать ситуацию в государстве через гауляйтеров, которые осели здесь после времен правления Януковича.

Эта внутренняя угроза не менее опасна внешней. Внешний враг, он видимый, относительно внутреннего, ситуация всегда сложнее, когда в каком-то кабинете сидит враг, это всегда опасно, к сожалению, нам еще есть, что расчищать,

– рассказал Данилов.

Напомним, что после выхода интервью Данилова, СБУ установила, что брат бывшего нардепа-предателя Олега Царева пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области. По планам Кремля он должен был возглавить должность главы облгосадминистрации региона после оккупации Днепра.

Ситуация на фронте, по состоянию на 19 мая: коротко

В Харьковской области оккупанты пытаются удержать занятые рубежи, предпринимают попытки контрнаступления. Кроме того, в регионе действуют диверсионно-разведывательные группы.

На Славянском направлении оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение, в частности, вели наступление в районе Великой Камышевахи. Однако, понеся серьезные потери, отступили.

На Лиманском направлении враг обстреливает гражданскую инфраструктуру. Попытки наступления были зафиксированы на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Оба оказались неудачными.

На Южнобугском направлении противник пытается удержать ранее занятые позиции.

Черниговскую и Сумскую области россияне обстреляли из артиллерии и нанесли ракетный удар по населенному пункту Десна.

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