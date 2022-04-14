Ощутимая пощечина "Москвы"

Конечно, сначала Россия должна ответить за это унижение каким-нибудь обстрелом территории Украины, но ничего кардинального она сейчас уже не может противопоставить Украине.

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Как раз наоборот – это Украина ежедневно удивляет Россию своими возможностями по уничтожению ее боевых единиц. В целом же систематическая, но осторожная работа ВСУ по флоту РФ будет способствовать, во-первых, уменьшению его ударного потенциала; во-вторых, выявит комплекс российского пилота.

Комплекс российского пилота – это нежелание российских пилотов летать на выполнение заданий в небо Украины, поскольку риск быть сбитым очень высок. Вскоре аналогичную тенденцию мы увидим и среди российских моряков, которые будут отказываться выходить в открытое море, поскольку очень высокий риск быть потопленным.

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Это – невосполнимая потеря для России. Она имела на вооружении всего три корабля этого типа, теперь – два. Россия не способна сегодня строить корабли такого класса. Фактически, хоть как-то равноценно компенсировать эту потерю они неспособны.

Месть не остановит победу

А месть – да, они будут мстить. Но что они могут сделать? Разрушить Мариинский дворец? Ударить по Верховной Раде?

ПВО Украины продолжает эффективно работать, а даже если и просочится ракета и уничтожит здание, то это – война. Здание отстроим, а российский корабль пошел на дно, в том числе и с частью экипажа, Россия никогда отстроить не сможет. Это будет не месть, это будет жалкая конвульсия, что не изменит хода войны, в которой Россию ежедневно унижают.

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