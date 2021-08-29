В 2008 году Россия вторглась на территорию Грузии. В тот момент у многих был соблазн объявить случившееся эксцессом – исключением из правил и выпадением из нормы. В 2014 Россия оккупировала Крым – и на событийной карте проявилась вторая точка. Между ними можно провести прямую и оценить ее траекторию.

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Россия перешла на иную модель поведения

Захват полуострова стал началом новой эпохи. Все, что стало происходить следом, было результатом случившегося. Вторжение на Донбасс, уничтожение пассажирского Boeing, взрывы на складах в Чехии, попытка убийства Скрипалей и Навального при помощи химического оружия – все это было следствием оккупации Крыма. Россия перешла на иную модель поведения и теперь отпечатки пальцев Кремля можно найти в самых разных уголках мира.

Вмешательство в чужие выборы, хакерские атаки, шпионская активность – Москва последовательно проверяет границы дозволенного. Там, где она не встречает сопротивления – идет дальше. В 2014 году Кремль перестал играть по универсальным правилам, установленным в мире после Второй мировой. И теперь он заинтересован в том, чтобы эти правила окончательно канули в небытие.

У многих велик соблазн объявить оккупацию Крыма еще одним исключением из правил. У многих жива надежда, что Кремль согласится вернуться к докрымской модели поведения. Но все последние 8 лет Москва занимается лишь тем, что пытается переиграть 1991 год.

Задача Москвы – крах существующих правил

Значительная часть российской элиты убеждена, что Москва не проигрывала Холодную войну. По их мнению, распад Союза произошел не столько из-за краха советской модели, не выдержавшей противостояния с западной, сколько из-за того, что Кремль добровольно согласился присоединиться к клубу западных игроков.



В России убеждены, что Москва не проигрывала Холодную войну / Фото ТАСС

По их мнению, Россия в одностороннем порядке решила снять висевшую над миром угрозу ядерной войны. А потому, в их мироощущении, Москва не проигрывала Холодную войну – она добровольно согласилась пойти на компромисс и была предана. Предана тем, что ей не досталось места в "мировом президиуме", тем, что ее право на собственную "зону влияния" подвергалось сомнению.

Российское представление о том, что произошло в конце 1980-х годов, может не иметь ничего общего с действительностью. Однако тут вступает в силу "теорема Томаса" – если российские элиты верят в такую реальность, то она становится реальной по своим последствиям. Оккупация Крыма была одновременно финалом старой эпохи и началом новой.

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В рамках этой новой реальности Москва сознательно инвестирует в хаос. Свою задачу она видит в том, чтобы погрузить мир в турбулентность. Крах существующих правил приведет к необходимости выработки новых и Москва надеется, что по итогу такого процесса она сможет усилить свои позиции.

Вдобавок, Крым совершил системную трансформацию с самой Россией. Оккупированный регион превратился для страны в некое подобие "кольца всевластья" из романа Толкина. Каждый день пребывания полуострова в составе России заставляет страну меняться, в худшую сторону.

Гибридная война не будет ограничиваться Украиной

Оккупация Крыма стала вирусом, который проникает во все государственные ткани. В 2014 году Россия перестала быть рациональной страной. Вместо этого она стала страной рационализирующей. Вся ее внутренняя жизнь теперь направлена на оправдание случившегося. Вся ее система представлений о мире теперь призвана объяснять справедливость захвата украинского полуострова.

Это будет иметь последствия, уж коли Москва захватывала Крым ради того, чтобы защитить его от Украины, то и впредь Кремль будет воспринимать Киев как источник опасности. Если Запад не признает российский суверенитет над полуостровом, то, с точки зрения Кремля, никакого общего понимания "права" между Россией и Западом быть не может.

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Москва будет демонстративно вычеркивать себя из общего правового пространства – потому что оно отказывается легализировать аннексию. Москва продолжит атаковать украинский суверенитет, потому что в ее описании реальности Украина продолжает оставаться источником угрозы. Захват Крыма не был финалом процесса, он был его началом.

География гибридной войны не будет ограничиваться Украиной – полем боя объявлен весь континент. В 2014 году Россия объявила войну не Киеву, эта война была объявлена Западу. Украина стала жертвой вторжения всего лишь за свою попытку переместиться с российской орбиты на европейскую.