Москва рассчитывала, что COVID-19 перевесит Крым и Донбасс, – Казарин
Коронавирус бьет по всем странам без исключения. Производители вакцин не справляются с заказами, а Москва наперебой предлагает всем желающим свой "Спутник V".
Источник:24 канал
Кремль снова пытается разыграть бывшую карту. На этот раз он предлагает выступить единым фронтом против пандемии. Такое мнение в своем блоге "Грани правды" выразил Павел Казарин.
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Кремль предлагает объединиться в борьбе с пандемией
По его словам, это такая фармацевтическая дипломатия: вам нужна помощь – мы готовы ее предоставить. Вам не хватает вакцин – мы готовы прийти на выручку. "Лекарства как повод для разговора и диалога", – пояснил Казарин.
Москва рассчитывала, что COVID-19 перевесит Крым и Донбасс. Что пандемия заставит Запад "перевернуть страницу". Что легализация российской вакцины в Европе откроет для россиян границы Евросоюза раньше, чем они откроются для "стран безвиза",
– отметил Казарин.
Однако, он убежден, что "этот сценарий забуксовал". Дело в том, как пояснил журналист, все предыдущие годы Москва отмобилизировала себя на войну с Западом:
- вмешивалась в выборы;
- применяла химическое оружие;
- пыталась устраивать перевороты;
- попадала в шпионские скандалы.
В результате за эти годы изменилось само восприятие России на Западе – она стала токсичной, подытожил Казарин.
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