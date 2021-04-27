Коронавирус бьет по всем странам без исключения. Производители вакцин не справляются с заказами, а Москва наперебой предлагает всем желающим свой "Спутник V".

Кремль снова пытается разыграть бывшую карту. На этот раз он предлагает выступить единым фронтом против пандемии. Такое мнение в своем блоге "Грани правды" выразил Павел Казарин.

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Кремль предлагает объединиться в борьбе с пандемией

По его словам, это такая фармацевтическая дипломатия: вам нужна помощь – мы готовы ее предоставить. Вам не хватает вакцин – мы готовы прийти на выручку. "Лекарства как повод для разговора и диалога", – пояснил Казарин.

Москва рассчитывала, что COVID-19 перевесит Крым и Донбасс. Что пандемия заставит Запад "перевернуть страницу". Что легализация российской вакцины в Европе откроет для россиян границы Евросоюза раньше, чем они откроются для "стран безвиза",

– отметил Казарин.

Однако, он убежден, что "этот сценарий забуксовал". Дело в том, как пояснил журналист, все предыдущие годы Москва отмобилизировала себя на войну с Западом:

вмешивалась в выборы;

применяла химическое оружие;

пыталась устраивать перевороты;

попадала в шпионские скандалы.

В результате за эти годы изменилось само восприятие России на Западе – она ​​стала токсичной, подытожил Казарин.

Обратите внимание! Российская вакцина вызывает беспокойство, потому что ее зарегистрировали еще до завершения клинических испытаний. Сейчас "Спутник V" в ЕС не зарегистрировали.

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