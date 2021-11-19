Во-первых, в приличных геополитических "тёрках", то, о чём говорят за закрытыми дверями, вообще не принято обнародовать.

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Надо понимать, что после демарша в этом отношении Госдепа США, касаемо визита Директора ЦРУ в Москву, Кремль посчитал себя свободным от соблюдения этих давних "дипломатических" традиций… Нам (в смысле – Украине) - это только на руку…

Теперь, вероятность каких-либо подковёрных дискуссий, касаемо "украинского вопроса" между синклитом кремлёвских маразматов и нашими союзниками стремительно приближается к нулю, ибо обе "потенциально договаривающиеся" стороны, после обоюдных "обнародований" сейчас явно находятся на пике взаимного недоверия.

По крайней мере, один из краеугольных камней российской информационной пропаганды на Украину под названием "как Кремль делил с Западом Украину" явно канет на дно.

Более того, из переписки очевидно, что российский МИД по отношению к МИДам Франции и Германии ведёт откровенно хамский диалог типа "давайте там, заставляйте Киев принимать наши условия", что в публичной плоскости так же, скорее всего, не встретит особого понимания с их стороны

Во-вторых, все мы понимаем главную причину, по которой у Лаврова так неадекватно "вспылили" и там весьма чувствительно подгорело – Кремлю мало того, что не дают возможность "укусить Украину" (его "законную добычу", как он сам считает), так и вообще – пытаются натянуть на его пасть намордник.

Публикация от безысходности О чем говорит переписка по урегулированию ситуации на Донбассе

Проще говоря, кремлёвская трактовка так называемых "Минских соглашений" – всё никак не пролазит: ни боком, ни тушкой; и публикация переписки в действительности лишь подтверждает, что эта трактовка уже точно не пролезет и в будущем…

В вашем проекте нашло отражение большое количество оценок, с которыми Франция и Германия не могут согласиться: в частности, тезисы о "внутриукраинском" конфликте или посреднической роли России наряду с ОБСЕ в ТКГ. В тексте так же содержатся положения, которые несомненно не найдут поддержки среди стран "нормандского формата", в том числе – "налаживание прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском, – это из ответов МИД Франции и Германии на послания Лаврова.

В-третьих, формально-официальная причина, по которой Кремль пошёл на публикацию "внутриведомственной" переписки своего МИД – это попытка якобы донести до "международной общественности" некие действительныке причины срыва "нормандского формата". Мол, мы тут "только за мир", а вот наши "западные партнёры" и Украина упираются, стоят за "продолжение войны" и намеренно искажают позицию России…

На самом деле, обнародованная переписка лишь констатировала в сухом остатке очевидное и ранее.

Главная причина продолжающейся войны – попытки Кремля вмешиваться во внутренние дела соседнего суверенного государства. В том числе – оккупацией части его территории и требованиями "корректировки" национального украинского законодательства...