В России заявили, что в Латвии власть якобы систематически ущемляет российские СМИ. Поэтому там рассматривают возможность применения мер.

Россия жалуется на Латвию из-за якобы притеснения СМИ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими СМИ в Латвии, сообщают росСМИ, пишет 24 канал.

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Мы с сожалением констатируем, что российская сторона вынуждена рассмотреть возможность применения мер из-за длительных и все более недружественных шагов латвийского руководства в отношении наших СМИ,

– заявила Захарова.

Напомним, ранее глава профильного регулятора Латвии заявил о возможности принятия в ближайшие месяц-полтора решения ограничить трансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории страны.

Что этому предшествовало