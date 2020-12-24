Москва жалуется на "притеснения" русскоязычных СМИ в Латвии и обещает отреагировать
В России заявили, что в Латвии власть якобы систематически ущемляет российские СМИ. Поэтому там рассматривают возможность применения мер.
Россия жалуется на Латвию из-за якобы притеснения СМИ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими СМИ в Латвии, сообщают росСМИ, пишет 24 канал.
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Мы с сожалением констатируем, что российская сторона вынуждена рассмотреть возможность применения мер из-за длительных и все более недружественных шагов латвийского руководства в отношении наших СМИ,
– заявила Захарова.
Напомним, ранее глава профильного регулятора Латвии заявил о возможности принятия в ближайшие месяц-полтора решения ограничить трансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории страны.
Что этому предшествовало
- Латвийская полиция провела санкционированные судом процессуальные действия в отношении 7 человек в Риге и ее окрестностях из-за подозрений в нарушении международных санкций.
- Правоохранители Латвии обыскали и задержали нескольких сотрудников информационного агентства Baltnews.
- Кроме того, среди задержанных – пророссийский политический активист Владимир Линдерман. По данным Российского союза Латвии, в Линдермана изъяли все оборудование: компьютер, телефон, диски, а также банковские карты.
- В июне 2020 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил запретить трансляцию в Латвии 7 телеканалам группы RT, ранее работавшей под брендом Russia Today. Объясняли это тем, что каналы находятся "под фактическим контролем и единоличным контролем" Дмитрия Киселева. А он, как известно, под санкциями Евросоюза.
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