Москва скаржиться на "утиски" російськомовних ЗМІ у Латвії та обіцяє відреагувати
У Росії заявили, що в Латвії влада начебто систематично утискає російські ЗМІ. Через це там розглядають можливість застосування заходів у відповідь.
Росія скаржиться на Латвію через начебто утиски ЗМІ
Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова прокоментувала ситуацію з російськими ЗМІ в Латвії, повідомляють роЗМІ, пише 24 канал.
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Ми з жалем констатуємо, що російська сторона змушена розглянути можливість застосування заходів у відповідь через тривалі та все більш недружні кроки латвійського керівництва щодо наших ЗМІ,
– заявила Захарова.
Нагадаємо, раніше глава профільного регулятора Латвії заявив про можливість прийняття в найближчі місяць-півтора рішення обмежити трансляцію телеканалу "Росія-РТР" на території країни.
Що цьому передувало
- Латвійська поліція провела санкціоновані судом процесуальні дії щодо 7 людей в Ризі та її околицях через підозри в порушенні міжнародних санкцій.
- Правоохоронці Латвії обшукали та затримали кількох співробітників інформаційного агентства Baltnews.
- Крім того, серед затриманих – проросійський політичний активіст Володимир Ліндерман. За даними Російського союзу Латвії, у Ліндермана вилучили все обладнання: комп'ютер, телефон, диски, а також банківські карти.
- У червні 2020 року Національна рада з електронних ЗМІ Латвії вирішила заборонити трансляцію в Латвії 7 телеканалів групи RT, яка раніше працювала під брендом Russia Today. Пояснювали це тим, що канали перебувають "під фактичним контролем і одноосібним наглядом" Дмитра Кисельова. А він, як відомо, під санкціями Євросоюзу.
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