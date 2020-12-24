У Росії заявили, що в Латвії влада начебто систематично утискає російські ЗМІ. Через це там розглядають можливість застосування заходів у відповідь.

Росія скаржиться на Латвію через начебто утиски ЗМІ

Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова прокоментувала ситуацію з російськими ЗМІ в Латвії, повідомляють роЗМІ, пише 24 канал.

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Ми з жалем констатуємо, що російська сторона змушена розглянути можливість застосування заходів у відповідь через тривалі та все більш недружні кроки латвійського керівництва щодо наших ЗМІ,

– заявила Захарова.

Нагадаємо, раніше глава профільного регулятора Латвії заявив про можливість прийняття в найближчі місяць-півтора рішення обмежити трансляцію телеканалу "Росія-РТР" на території країни.

Що цьому передувало