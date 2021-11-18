И вот через несколько дней отреагировать решили и в России. Там заявили, что такое сотрудничество Киева и Лондона будет способствовать росту нестабильности в Европе.
Мнение по теме Евросоюз сдался перед агрессией России: Украина получила более сильных партнеров
Военное сотрудничество Украины и Великобритании в Кремле видят как "фактор нестабильности"
Представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова 17 ноября прокомментировала информацию о подписании масштабного соглашения о сотрудничестве в военно-морской сфере между Украиной и Великобританией.
Мы расцениваем этот факт как очередное доказательство наращивания британской военной активности в странах, граничащих с Россией. В частности, в Украине,
– сказала Захарова.
В целом поведение Лондона она назвала:
- "Фактором нестабильности", причем аж во всей Европе.
- И шагами, которые "создают реальные риски для региональной безопасности".
Естественно, представительница МИД России пообещала "адекватные ответные меры", но не рассказала, какие именно.
Кратко о военно-морском соглашении Киева и Лондона
- 13 ноября СМИ сообщили, что намедни посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко подписал рамочное соглашение с британцами. В нем речь идет о предоставлении кредита на строительство 8 ракетных катеров, приобретение Украиной у британцев 2 тральщиков и создании в Украине 2 военно-морских баз. Сумма кредита немалая – 1,7 млрд фунтов стерлингов на 10 лет.
- Через несколько дней, 16 ноября, в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом. В ходе встречи стороны также обсудили вопросы военного сотрудничества, особенно в развитии флота.