Захват банка с заложниками в Москве: минера задержали - видео штурма

В российской столице, Москве, 23 мая неизвестный мужчина захватил заложников в помещении "Альфа-банка". Он угрожал взорвать отделение банка. Не прошло много времени, как силовики взяли банк штурмом, а самого злоумышленника задержали.

Мужчина зашел в банк через центральный вход и сразу же стал угрожать взрывом здания, сообщает Интерфакс.

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Неизвестный зашел в отделение в костюме Delivery Club (российская служба доставки еды) и с фирменным рюкзаком. В руках у него была какая-то кнопка (вероятно, для дистанционного детонирования взрывчатки – 24 канал). Об этом телеграм-каналу BAZA рассказали очевидцы инцидента.

С самого начала в заложниках оказались 5 человек, среди которых работники банка и посетители. Относительно сообщения в полицию есть несколько версий. По одной из них, сигнализация сработала при попытке захвата здания, по другой – один из работников банка сам сообщил правоохранителям о захвате.

Работница банка также рассказала, что мужчина заблокировал входную дверь банка. Открытым был лишь черный вход. Сам минер – русский, а на вид ему около 35 лет.

Силовики сразу же окружили весь переулок, где произошел захват банка, и взялись вести переговоры. Они продолжались чуть более часа, а потом правоохранители взяли банк штурмом. В то время в нем находился минер и один из заложников.

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Что известно о заложниках

Телеграм-канал Mash пишет, что менеджер отделения, которую зовут Алиной, сама успела предупредить полицию, а впоследствии вывести клиентов и работников банка.

Мужчина, который захватил отделение, забаррикадировался внутри и находится там с одним заложником – посетителем банка. Сама же организация утверждает, что там не осталось никого, кроме самого минера.

Работница банка Алина, которая вывела сотрудников и клиентов / Фото телеграм-канала Mash

К слову, последний заложник начал вести прямую трансляцию изнутри банка. По его широкой улыбке не скажешь, что он находится в заложниках.

На опубликованных кадрах видно, как захвативший банк мужчина разгуливает внутри и попивает вино. Попало в трансляцию и лицо минера.