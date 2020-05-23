У Москві чоловік взяв заручників у банку та погрожує його підірвати: відео зсередини

У російській столиці Москві 23 травня невідомий чоловік захопив заручників у примміщенні "Альфа-банку". Він погрожує підірвати відділення банку, а російська поліція тим часом веде з ним перемовини.

Чоловік зайшов у банк через центральний вхід та одразу ж став погрожувати підривом будівлі, повідомляє Інтерфакс.

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Невідомий зайшов до відділення у костюмі Delivery Club (російська служба доставки їжі) та з фірмовим наплічником. У руках у нього була якась кнопка (імовірно, для дистанційного детонування вибухівки – 24 канал). Про це телеграм-каналу BAZA розповіли очевидці інциденту.

З самого початку у заручниках опинилися 5 людей, серед яких працівники банку. Щодо повідомлення у поліцію є декілька версій. За однією з них, сигналізація спрацювала при спробі захоплення будівлі, за іншою один з працівників банку сам повідомив правоохоронців про захоплення.

Працівниця банку також розповіла, що наразі чоловік заблокував вхідні двері банку. Відкритий лише чорний вхід. Сам мінер – росіянин, а на вигляд йому близько 35 років.

Силовики наразі оточили увесь переулок, де відбулося захоплення банку. На місці працюють спецслужби, але про планування штурму наразі інформації немає. Поліція веде перемовини зі зловмисником.

Захоплене у Москві відділення "Альфа-банку": карта

Телеграм-канал Mash пише, що менеджерка відділення, яку звуть Аліною, сама встигла попередити поліцію, а згодом вивести клієнтів та працівників банку.

Чоловік, який захопив відділення, забарикадувався всередині та перебуває там з одним заручником – відвідувачем банку. Сама ж установа стверджує, що там не залишилося нікого, крім самого мінера.

Працівниця банку Аліна, яка вивела працівників та клієнтів / фото телеграм-каналу Mash

До слова, останній заручник почав вести пряму трансляцію зсередини банку. По його широкій посмішці не скажеш, що він перебуває у заручниках.

На окублікованих кадрах помітно, як чоловік, що захопив банк, розгулює всередині та попиває вино. Потрапило у трансляцію й обличчя мінера.